Остекление – светопрозрачная перегородка, выполненная из стеклопакетов или стекла, в ПВХ либо алюминиевом металлопрофиле. Основное назначение данной конструкции – разделить свободное пространство на отдельные сектора, отделить помещение от улицы. Остекление балконов может быть выполнено из зеркального, матового, окрашенного стекла (доступны и другие варианты).

Виды остекления

Оконные каркасы, выполненные из алюминиевого металлопрофиля могут быть нескольких типов. Каждое остекление открытых балконов и лоджий в Москве имеет свои характерные особенности:

Холодный вариант – актуален, если помещение не планируется использовать круглый год. Конструкция защищает от погодных катаклизмов. Монтируется только одна рама.

Теплая отделка балкона позволяет расширить жилую площадь. Устанавливается несколько металлопрофилей. Также предусмотрено дополнительное утепление, снижающее потерю тепла.

Холодные профили применяются при выносном остеклении. Теплый вариант – лучшее решение при обустройстве лоджии, за счет которого можно значительно увеличить размеры жилой площади. Снизить нагрузку на балкон поможет холодный металлопрофиль.

Холодное остекление

Данный вариант подойдет для узких помещений. Холодное остекление балконов в квартире и лоджий следует предпочесть, если установить окна ПВХ невозможно.

Алюминиевые конструкции имеют такие преимущества:

Доступная стоимость в сравнении с металлопластиковыми окнами;

Качество – защищает лоджию, балкон от влажности, пыли, снега;

Защита от ветра – достигается за счет резиновых, щеточных уплотнителей на раздвижных створках.

Недостаток алюминиевых конструкций без утепления – использовать лоджию, как жилое помещение нельзя. Раздвижные створки не обеспечивают полной герметичности, вода может проникнуть между створкой и рамой, при замерзании использовать конструкцию будет проблематично. Внешне простые алюминиевые рамы смотрятся очень просто, чем современный металлопластик.

Теплое остекление

Качественный профиль из металлопластика – лучший вариант, если планируется использовать лоджию как жилое помещение.

Теплое остекление открытого балкона, имеет массу достоинств:

Высокое качество. При монтаже конструкций применяются материалы с самыми высокими характеристиками: стеклопакеты, элементы фурнитуры, профиль. Дизайн бесшовных окон превосходит другие изделия по своему респектабельному внешнему виду.

Надежная защита. Секции монтируются на всю высоту лоджии по всему периметру, защищая комнату от агрессивных факторов внешней среды: газов, постороннего шума, осадков, пыли, порывов ветра. После дождя в помещении не будет луж, а метели или снегопада – снега.

Устойчивое тепло. Такие конструкции позволяют значительно снизить расходы на отопление. Помещение надежно защищено, микроклимат достаточно комфортный.

Теплое остекление лоджии и балкона позволит полноценно использовать помещение независимо от времени года. Для защиты комнаты от катаклизмов можно установить энергосберегающие однокамерные стеклопакеты. По своим характеристикам, они не уступают 2-х камерным, а их стоимость намного ниже.

Остекление балкона с выносом

С помощью подобных конструкций можно не только защитить жилую площадь от непогоды, но и увеличить ее. Остекление балкона и лоджии с выносом позволяет значительно расширить полезное пространство, за счет дополнительных квадратных метров.

На основные парапеты устанавливаются металлопрофили, подоконник из пластика, ПВХ или алюминиевая рамка для остекления с выносом.

Главное преимущество такого вида конструкции – возможность монтажа подоконника до 0,5 метров. Но самые востребованные – шириной до 0,2 м. Еще один плюс – низкая стоимость работ.

Такие конструкции дают возможность использовать не только алюминиевое легкое остекление, но и рамы из металлопластика. Несущая деталь – стальной каркас, который может применяться в качестве основы для крыши или усиления парапета. При необходимости основные перила упрочняются (это нужно, если они сильно прогнили или необходимо сделать вынос с использованием металлопластикового профиля).

Каркасы из пластика имеют значительный вес, и для придания прочности требуется устанавливать дополнительный массивный каркас из стали. Также при монтаже выносного типа остекления следует учитывать текущее состояние балконной плиты.

Конструкции из алюминия весят немного, стальной массивный каркас не требуется, только кронштейны 45 см. Они подходят для установки практически на каждой лоджии. По окончанию работ уголки из стали достаточно заметны. Чтобы придать каркасу завершенной привлекательный респектабельный внешний вид, лучше отделать лоджию пластиком или деревом.

Остекление от пола до потолка

Отличный дизайнерский ход для обустройства частного домовладения, квартиры, коттеджа, веранды или открытой просторной беседки. Панорамное остекление лоджии и балкона позволяет наслаждаться привлекательным видом из окна, ярким, естественным освещением. Конструкции могут быть холодными или теплыми.

Панорамное металлопластиковое остекление лоджии:

2-х камерные стеклопакеты, пластиковый утолщенный сэндвич;

Москитная раздвижная сетка передвигается по всему периметру оконной рамы;

Установить каркас можно не только на основной парапет лоджии, но и за перилами в виде решетки или вместо них.

Панорамное холодное остекление балкона – конструкция, состоящая из подвижной алюминиевой верхней части и глухих нижних створок. Низ может быть непрозрачным или светопрозрачным. В последнем случае, лучше отдать предпочтение стеклам со специальным покрытием или триплексу. Для первого варианта используются белые сэндвич-панели.

Остекление балкона алюминиевое в пол:

Защищена часть лоджии;

Установлены двери из пластика для выхода на балкон;

Спрятаны мостики холода, установлены отливы, козырьки.

Теплый вариант панорамного остекления - оптимальный вариант для утепления лоджии, балкона. Окна из металлопластика хорошо сохраняют тепло в помещении, защищают от посторонних звуков. Такие конструкции отлично подходят для объединения балкона с жилой комнатой.

Соединение лоджии с основным помещением

Расширить жилую площадь можно за счет балкона. При данном варианте необходимо досконально продумать способ утепления, остекления лоджии. Для снижения потери тепла, чаще всего используют панорамные конструкции.

Остекление от пола до потолка дает возможность создать идеальную герметичность. Монтаж стеклопакетов на перила и последующее использование утеплителей, такого результата не дает. Но, в этой ситуации возможен демонтаж парапета и установка новых панорамных стеклопакетов.

Основные виды профиля

Главное преимущество остекления балконов и лоджий алюминием – доступность комплектующих деталей, материалов, надежности, компактности. Для маленьких балконов – это основное условие.

Различные виды профилей отличаются следующими характеристиками:

Стоимость;

Способ открывания;

Количество теплых камер;

Вид используемого профиля;

Возможность установки стеклопакетов разной модификации.

Безрамное холодное остекление лоджии выполняется с применением деталей низкой стоимости. У данных конструкций нет утеплителей. Для защиты балкона от погодных катаклизмов – оптимальный вариант.

Оконные современные профили производятся из металла, дерева или поливинилхлорида. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Деревянный профиль

Деревянное остекление лоджий и балконов самый престижный, дорогостоящий вариант. Материалу необходима продолжительная сушка, пропитка специальными средствами, зашита от повышенной влажности. Стоимость стеклопакетов из дерева выше, чем цена профиля ПВХ. Если сырье не правильно обработано, или недостаточно просохло, то окна могут прийти в негодность уже через 1-2 года.

Вид натурального дерева – престижный, респектабельный дизайн, эстетически привлекательный внешний вид. При надлежащей обработке материал – надежен, безопасен, долговечен. Лучшее сырье для остекления балконов – сосна, ольха, лиственница, дуб.

Преимущества профилей из натурального дерева:

Престижность, эстетически привлекательный внешний вид;

Экологически чистый безопасный материал;

Отличная теплоемкость.

Минусы: возможность разбухания, коробления, растрескивания, высокая стоимость, необходим профессиональный подход, специальный уход. Оптимальное решение – деревянно-алюминиевый профиль. В нем дерево закрыто пластинами из металла, надежно защищено от влажности.

С деревянными конструкциями мы не работаем.

Алюминиевый металлопрофиль

Конструкции данного типа производятся с минимальным количеством камер. Сам материал не обеспечивает достаточную теплоизоляцию. В результате остекление получается холодным. Основная сфера применения – ТРЦ, аэропорты, лоджии, балконы.

Теплое остекление предусматривает использование специальных вкладышей, увеличивающих теплоемкость конструкции. Их цена несколько выше.

Окна из алюминия характеризуются такими особенностями:

Незначительный коэффициент горючести;

Высокая прочность;

Продолжительный период использования.

Минусы: небольшая теплоемкость, высокая цена в сравнении с другими конструкциями подобного типа.

Холодный и теплый металлопрофиль используется при обустройстве различных зданий, сооружений. Первый вариант востребован, там, где нужна дешевая рама, высокая прочность без удержания тепла. Теплый профиль монтируется в отапливаемых комнатах для обеспечения надлежащих условий даже в холодное время года.

Пластиковые окна – профили ПВХ

Данные конструкции имеют определенные характеристики и действительно востребованы среди владельцев квартир, при обустройстве жилых помещений. Пластиковое остекление лоджий и балконов имеет следующие преимущества:

Высокая степень теплоизоляции;

Неподверженность повышенной влажности;

Большой выбор дизайнерских решений.

Высокие показатели теплоизоляции достигаются за счет пустотелых внутренних камер. Благодаря устойчивости пластика к различным явлениям природы, он не впитывает влажность, не набухает, не растрескивается и не гниет.

У ПВХ окон есть и некоторые минусы:

Повышенная степень горючести;

От количества камер зависит масса изделия;

Высокие требования к монтажу.

За счет приемлемой цены, пластиковое остекление наиболее популярно. Такие конструкции отлично защитят от шума, пыли, атмосферных осадков.

Цены на холодное остекление балкона и лоджии в квартире

Основная отличительная характеристика алюминиевых конструкций – привлекательная стоимость, большой ассортимент, надежность, безопасность. На одной лоджии можно установить створки разного типа.

Остекление балкона в квартире под ключ, отличается следующими характеристиками:

Уменьшение количества грязи, пыли;

Дополнительное помещение между улицей и квартирой;

Защита дома от негативных факторов природы;

Большой выбор различных вариантов.

При панорамном остеклении лоджии и балкона необходимо соблюсти несколько основных правил: не допустить искривления каркаса, оставить зазор 5,5 мм. Монтажный шов выполняется в несколько слоев пены.

Теплое и холодное остекление балкона имеет и другие характерные черты:

Конструкции подойдут для монтажа в старинных зданиях (здесь лучше отдать предпочтение алюминиевым металлопрофилям за счет их незначительного веса).

Холодное остекление лоджии в квартире 6 метров – доступное решение при обустройстве балкона.

При установке каркасов, нужно следить за тем, чтобы все подвижные детали можно было свободно использовать. Иначе использовать конструкцию будет неудобно.

Такие особенности при панорамном остеклении лоджии и балкона профилем из алюминия учитываются во время проведения монтажных работ. Данный вариант самый привлекательный по стоимости.

Примерная цена остекления лоджии 3 метра:

Самая простая конструкция без отделки внутри – 19 тыс. рублей за балкон П-30.

Остекление помещения в доме КОПЭ – 22 тыс. рублей.

При холодном остеклении балконов и лоджий П 44 можно выполнить утепление дополнительных элементов, которые вместе с матированными стеклами защитят помещение от солнца. Расценки на сооружение «легких» конструкций могут измениться за счет использования допматериалов, деталей.

На цене теплого и холодного остекления балкона может отразиться вынос подоконника. Но, расширение помещения позволит его использовать с большей пользой. Срок работ – 2 дня, конструкция может быть установлена в выходные дни. Стоимость услуг предварительно оговаривается с заказчиком. При объемных работах предоставляются скидки, предусмотрены специальные бонусы.

Балкона и лоджии, отделанные профилями из высококачественного алюминия – доступное решение для тех, кому необходимо удобство, комфортабельные условия проживания. Современные конструкции имеют массу достоинств.

Такие окна отличаются респектабельным внешним видов, практичны в использовании, защищают от неблагоприятных факторов внешней среды. При правильном уходе период использования значительно продлевается.

При выполнении работ, нужно следить за тем, чтобы конструкция отвечала определенным требованиям. Во время монтажа учитываются все характеристики используемого профиля.

При самостоятельной установке, на все работы уйдет около 2-х дней. Для экономии средств можно выбрать холодный вариант. Если планируется использовать открытое помещение в качестве дополнительной комнаты, лучше отдать предпочтение конструкциям с утеплением.